Продолжаем дарить скидку 10% на текстиль при покупке мебели

Продлеваем акцию "Скидка 10% на текстиль при оптовой покупке мебели" до 31.08.2021.

Покупая мебель производства ChiedoCover от 10 шт. в категориях:

Вы получаете привлекательную скидку 10% на текстиль.

Пример выгоды

При покупке 10 стульев Кьявари Белый, деревянный стоимость подушек 01 для стула Кьявари, 3см, серая составит 465 руб. за штуку вместо 517 руб. Так, купив подушки на все 10 стульев, вы сэкономите 520 руб., а это стоимость целой подушки.

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*В акции не участвуют универсальные чехлы 01 и 08

Цвет и материал могут быть любыми! В наличии более 600 вариантов цветов и фактур, вам точно что-то понравится!

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Подробности уточняйте у менеджера по телефону +7 922 906 67 77

*Срок проведения акции с 10.08 по 31.08. Скидка на текстиль 10% предоставляется при оптовой покупке мебели от 10 шт. Акция действует на Скатерти, Чехлы, Фуршетные Юбки, Напероны, Подушки на стулья при покупке Банкетных металлических стульев, столов Лидер, Лофт мебели, Деревянных стульев, Мягких стульев, кресел и диванов производства ChiedoCover

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Хит
2 490 ₽2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 640 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
4 190 ₽4 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 4
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол для стола 05
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
540 ₽
Оптовая цена
4.6
Фуршетная юбка 01
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-6%
1 750 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-7%
1 850 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
В наличииХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
460 ₽
Оптовая цена
4.5
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Настоящее фото товара Чехол 24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover-11%
950 ₽1 060 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 24, журавинка
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк патина, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк патина
Настоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover-9%
4 590 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Амьен серый велюр
Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
4 590 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Амьен фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-6%
5 690 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Хит
6 790 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Роза, вельвет цвет бордо
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
6 790 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза, вельвет бежево-серый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Хит
5 690 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
6 790 ₽7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Маллин Диамант, вельвет красный
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover-7%
1 950 ₽2 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

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