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Шезлонг-лежак пластиковый Goynyuk

Артикул: CH-067-370
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шезлонг-лежак лаконичен по своей форме и стилю. Изготовлен из долговечного и погодостойкого прочного пластика, упрочненного стекловолокном. Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Оснащен скрытыми колесиками для удобного перемещения и маневрирования. Не занимает много места при хранении, т.к. штабелируется до 18 шт. Шезлонг идеально подойдет для открытых площадок возле бассейна или на пляже. Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина720 мм
  • Высота700 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки2500 мм
  • Глубина упаковки1970 мм
  • Объём упаковки3.55 м3
  • Вес упаковки300 кг

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