Настоящее фото товара Комплект мебели Лиссабон-К, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Лиссабон-К
7 оценок
101 390
Комплект мебели Лиссабон-К

Артикул: CH-081-869
Основные характеристики
  • Вес43 кг
  • Материалалюминий, пластик
  • Цветсеребряный, антрацит, светлое дерево
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели "Лиссабон-К": Стиль, Комфорт и Долговечность для Вашего Дома

Создайте уютное и стильное пространство для отдыха на свежем воздухе или в помещении с комплектом садовой мебели "Лиссабон-К". Этот элегантный набор, состоящий из четырех современных кресел и прямоугольного стола, станет идеальным дополнением вашего загородного дома, террасы или приусадебного участка.
Современный дизайн и непревзойденный комфорт:
Кресла "Лиссабон-К" выполнены в современном стиле и сочетают в себе изысканный внешний вид и исключительное удобство. Сиденья и спинки изготовлены из высококачественного искусственного дерева (полидерева) цвета "тик", которое не только выглядит натурально, но и обладает превосходной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, сохраняя свой первоначальный вид на долгие годы. Прочный алюминиевый каркас серебряного цвета обеспечивает надежность и легкость конструкции.
Практичность и всесезонная эксплуатация:
Комплект "Лиссабон-К" разработан для максимальной практичности. Благодаря использованию современных материалов, мебель может безопасно эксплуатироваться как в помещении, так и на открытом воздухе в любое время года. Нержавеющий алюминиевый каркас с серебряным порошковым покрытием гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии, позволяя вам наслаждаться мебелью многие годы без потери качества.
Элегантный стол для ваших трапез:
Современный стол из комплекта "Лиссабон-К" идеально дополняет кресла. Его столешница выполнена из высококачественного HPL пластика высокого давления, известного своей прочностью, устойчивостью к царапинам, влаге и перепадам температур. Алюминиевое подстолье серебряного цвета гармонично сочетается с каркасами кресел, создавая единый и стильный ансамбль.
Ключевые преимущества комплекта "Лиссабон-К":
Всесезонное использование: Подходит для эксплуатации как в помещении, так и на улице круглый год.
Долговечность: Высококачественный алюминиевый каркас с порошковым покрытием и устойчивое к УФ-излучению искусственное дерево гарантируют долгий срок службы.
Простота ухода: Материалы легко чистятся и не требуют специального ухода.
Стильный дизайн: Современный внешний вид, который украсит любое пространство.
Комфорт: Эргономичные кресла для приятного отдыха.
Устойчивость к внешним воздействиям: HPL пластик столешницы и полидерево устойчивы к влаге, УФ-лучам и механическим повреждениям.
Характеристики:
Комплектация: 4 кресла, 1 стол
Размеры: стол 120х80х74, кресло 54х59х89
Материалы: Алюминий, HPL пластик, полидерево
Цвет: Серебро / Тик
Комплект садовой мебели "Лиссабон-К" – это инвестиция в ваш комфорт и стиль, которая будет радовать вас долгие годы!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.80 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

