Товар в корзине. Перейти
Обеденный комплект Lina DINING S, светло-серый - фото 1Обеденный комплект Lina DINING S, светло-серый - фото 2Обеденный комплект Lina DINING S, светло-серый - фото 3Обеденный комплект Lina DINING S, светло-серый - фото 4Обеденный комплект Lina DINING S, светло-серый - фото 5

Обеденный комплект Lina DINING S, светло-серый

Артикул: CH-077-255
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Фотография товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул алюминиевый 1201
Фотография товара Стул алюминиевый 1201 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 5 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1725 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1660 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки960 мм
  • Вес упаковки49 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Обеденный комплект Lina DINING S, светло-серый
Обеденный комплект Lina DINING S, светло-серый
73 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 29.10.2018 Современные направления и тренды в интерьерах
Современные направления и тренды в интерьерах

Что нового предлагают дизайнеры в этом сезоне? - 9 актуальных тенденций

Новость от 28.12.2024 Трендовая мебель
Трендовая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.10.2020 Распродажа на Хэллоуин 2020
Распродажа на Хэллоуин 2020

Скидка до -45% на оранжевые, коричневые и черные товары! Только до 2 ноября

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.