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Комплект мебели Арби, слоновая кость - фото 1

Комплект мебели Арби, слоновая кость

Артикул: CH-073-667
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Угловой комплект мебели Палермо в цвете слоновая кость
Создайте уютный и стильный уголок отдыха с угловым комплектом садовой мебели Палермо, выполненным из искусственного ротанга цвета слоновая кость. Этот набор станет идеальным решением для тех, кто предпочитает наслаждаться летними днями в тени цветущего сада или на уютной террасе. Он включает все необходимое для комфортного отдыха дружной семьи: большой угловой диван с интегрированными боковыми столиками и журнальный стол с квадратной столешницей из поливуда.

Благодаря сочетанию цветов искусственного ротанга и подушек набор отлично вписывается в любое открытое пространство, а в зимнее время года может дополнить интерьер просторной гостиной, оформленной в современном или традиционном стиле.

Представленные в комплекте предметы мебели изготовлены на основе прочного алюминиевого каркаса, декоративная отделка предметов выполнена посредством ручного плетения искусственного ротанга, а водонепроницаемые чехлы подушек из полиэстера обеспечивают дополнительный комфорт и защиту.

Уличная мебель Палермо обладает рядом преимуществ:
Устойчивость к осадкам и солнечному свету
Способность выдерживать высокие весовые нагрузки
Стойкость к царапинам и механическим повреждениям
Легкий вес предметов для удобного перемещения
Комплект дополнен мягкими подушками-сиденьями с чехлами из водонепроницаемой ткани, что обеспечивает еще больший комфорт и удовольствие.

Максимально допустимый вес нагрузки: 150 кг на одно посадочное место.

Размеры предметов:
2x двухместный диван с интегрированным столиком: Ш170xГ84xВ77см
1x угловой диван: Ш84xГ84xВ77см
1x журнальный столик: Д82xШ82xВ38см
Товар поставляется в 3 упаковках - 171x103x81см; 87x86x80см; 85x84x40см. Общий вес 180 кг.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1710 мм
  • Ширина1030 мм
  • Высота2000 мм
  • Материалротанг

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Комплект мебели Арби, слоновая кость
Комплект мебели Арби, слоновая кость
152 690
В корзине

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