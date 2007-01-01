Товар в корзине. Перейти
Лаунж-зона Капучино Сингл из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Лаунж-зона Капучино Сингл из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Лаунж-зона Капучино Сингл из искусственного ротанга, соломенный - фото 3Лаунж-зона Капучино Сингл из искусственного ротанга, соломенный - фото 4
NEW

Лаунж-зона Капучино Сингл из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-730
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло прозрачное Vanity, серый
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Капучино Сингл» на 4 персоны.

Она включает в свой состав:

  • двухместный диван (размер – 1700×865×815 мм).
  • два кресла (размер – 1040×865×815 мм).
  • плетеный журнальный столик (размер – 1100×660×340 мм).


Прочный алюминиевый каркас усиливает устойчивость мебели. Его дополняет соломенная оплетка, которая представлена из круглого искусственного ротанга.Более комфортной лаунж-зону делают мягкие подушки с чехлами из серо-коричневого полиэстера. Его плотность находится в рамках 230гр/м2. Ткань предварительно обрабатывается влагоотталкивающими составами.Столешница журнального столика также входит в комплект и поставляется в собранном виде с самим столиком. Она изготовлена из закаленного стекла – 5 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес87 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки96.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела столы из ротанга

Товар в корзине

Лаунж-зона Капучино Сингл из искусственного ротанга, соломенный
Лаунж-зона Капучино Сингл из искусственного ротанга, соломенный
297 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.