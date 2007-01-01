Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели "Торонто": Стиль, Комфорт и Долговечность для Вашего Уюта. Создайте идеальное пространство для отдыха и встреч на свежем воздухе с комплектом садовой мебели "Торонто". Этот элегантный набор, состоящий из квадратного стола и четырех комфортных кресел, станет настоящим украшением вашей террасы, веранды или сада, радуя вас и ваших гостей долгие годы.Современный дизайн и безупречное качество:Стол "Торонто" – это воплощение современного стиля и функциональности. Его квадратная столешница выполнена из прочного алюминия с элегантным матовым порошковым покрытием серого цвета. Легкий, но невероятно прочный алюминиевый каркас стола гарантирует удобство при эксплуатации и перемещении, а его лаконичный дизайн гармонично впишется в любой экстерьер.Кресла комплекта "Торонто" – это сочетание комфорта и практичности. Сиденье выполнено из прочного и дышащего текстилена серого цвета, обеспечивая приятные ощущения даже в жаркую погоду. Устойчивый каркас из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием цвета антрацит гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря штабелируемой конструкции, кресла легко хранить, экономя пространство.Всесезонное использование и долговечность:Комплект "Торонто" создан для того, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом на природе в любое время года. Прочные и практичные материалы, использованные при производстве, устойчивы к перепадам температур, влаге и ультрафиолетовому излучению, что позволяет использовать мебель на открытом воздухе круглый год без потери внешнего вида и функциональности. Мебель бренда KONWAY – это гарантия качества и долговечности, которая будет радовать вас и ваших близких на протяжении многих лет.
Комплектация: Стол + 4 кресла
Размеры стола (ДхШхВ): 80х80х75 см
Размеры кресла (ВхШхГ): 89х56х62 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес32 кг
- Материалалюминий, текстилен
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки750 мм
- Объём упаковки0.60 м3
- Изделия стопируютсяНет