Настоящее фото товара Комплект мебели Торонто, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Торонто
11 оценок
74 390
Комплект мебели Торонто - фото 1Комплект мебели Торонто - фото 2Комплект мебели Торонто - фото 3Комплект мебели Торонто - фото 4Комплект мебели Торонто - фото 5Комплект мебели Торонто - фото 6

Комплект мебели Торонто

Артикул: CH-081-864
11 оценок
Основные характеристики
  • Вес32 кг
  • Материалалюминий, текстилен
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасаалюминий
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели "Торонто": Стиль, Комфорт и Долговечность для Вашего Уюта. Создайте идеальное пространство для отдыха и встреч на свежем воздухе с комплектом садовой мебели "Торонто". Этот элегантный набор, состоящий из квадратного стола и четырех комфортных кресел, станет настоящим украшением вашей террасы, веранды или сада, радуя вас и ваших гостей долгие годы.Современный дизайн и безупречное качество:Стол "Торонто" – это воплощение современного стиля и функциональности. Его квадратная столешница выполнена из прочного алюминия с элегантным матовым порошковым покрытием серого цвета. Легкий, но невероятно прочный алюминиевый каркас стола гарантирует удобство при эксплуатации и перемещении, а его лаконичный дизайн гармонично впишется в любой экстерьер.Кресла комплекта "Торонто" – это сочетание комфорта и практичности. Сиденье выполнено из прочного и дышащего текстилена серого цвета, обеспечивая приятные ощущения даже в жаркую погоду. Устойчивый каркас из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием цвета антрацит гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря штабелируемой конструкции, кресла легко хранить, экономя пространство.Всесезонное использование и долговечность:Комплект "Торонто" создан для того, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом на природе в любое время года. Прочные и практичные материалы, использованные при производстве, устойчивы к перепадам температур, влаге и ультрафиолетовому излучению, что позволяет использовать мебель на открытом воздухе круглый год без потери внешнего вида и функциональности. Мебель бренда KONWAY – это гарантия качества и долговечности, которая будет радовать вас и ваших близких на протяжении многих лет.


Комплектация: Стол + 4 кресла

Размеры стола (ДхШхВ): 80х80х75 см

Размеры кресла (ВхШхГ): 89х56х62 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Объём упаковки0.60 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Комплект мебели Торонто
Комплект мебели Торонто
74 390
