Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина40 мм
- Глубина53 мм
- Высота89 мм
- Ширина сиденья40 мм
- Глубина сиденья40 мм
- Вес4 кг
- Объем0.29 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
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