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Настоящее фото товара Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс
30 оценок
3 09019
3 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс - фото 1Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс - фото 2Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс - фото 3Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс - фото 4Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс - фото 5Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс - фото 6
Распродажа

Стул Гоки с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-283
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 40; Глубина - 53; Высота - 89; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья40 мм
  • Глубина сиденья40 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4 кг
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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