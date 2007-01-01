Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 40; Глубина - 53; Высота - 89; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 47;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина530 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья40 мм
- Глубина сиденья40 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4 кг
- Количество мест1
- Материал ножекметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет