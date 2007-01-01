Характеристики товара
Описание
Размер упаковки: 51х62х86,5 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина600 мм
- Высота845 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки410 мм
- Вес4.15 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки865 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет