Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Spike, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Spike, черный
34 оценки
4 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Spike, черный - фото 1Стул Spike, черный - фото 2Стул Spike, черный - фото 3Стул Spike, черный - фото 4Стул Spike, черный - фото 5Стул Spike, черный - фото 6Стул Spike, черный - фото 7Стул Spike, черный - фото 8

Стул Spike, черный

Артикул: CH-050-292
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый
Фотография товара Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Фотография товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья - пластик, материал ножек - пластик.
Размер упаковки: 51х62х86,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки410 мм
  • Вес4.15 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки865 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный

48
  • коричневый, белый
  • черный
  • белый
Фотография товара Стул пластиковый Bloom, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bloom, бежевый

38
Фотография товара Стул пластиковый Bo, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Bo, черный

45
  • белый
  • черный
  • прозрачный
Фотография товара Стул пластиковый Куул, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Куул, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Куул, зеленый

34
Фотография товара Кресло пластиковое Коста , агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Коста , агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Коста , агава

48
  • черный
  • зеленый
Фотография товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит

43
  • коричневый
  • белый
  • серый
Фотография товара Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный

38
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный
Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая

10
Настоящее фото товара Стул Бордо плетеный из роупа, темно-серый круглый, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стул Бордо плетеный из роупа, темно-серый круглый, ткань темно-серая 027

14
  • белый, серый
  • серый, черный, темно-серый
  • темно-серый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Инэйв лайт, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инэйв лайт, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59047
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Инэйв лайт, капучино

5
  • светло-коричневый
  • серый
  • белый
  • черный
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый

39
  • красный
  • черный
  • синий
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Стол Лион, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69075
10 590 ₽

Стол Лион, бирюзовый

10
  • Стол Лион, светло-зеленый
  • бирюзовый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Каркас кресла Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Каркас кресла Токо, лофт

10
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр синий

49
Фотография товара Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит

45
  • серый
  • коричневый
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Каркас спинки Петек 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Петек 1000

35
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела уличные стулья

Фотография товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

46
  • прозрачный
  • черный
Фотография товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

39
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Плетеное стул-кресло Пеланги К мед

36
Фотография товара Стул Капри, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Капри, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стул Капри, черный

100
  • бежевый
  • черный
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Манали с подушкой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Манали с подушкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Манали с подушкой, коричневый

42
  • белый
  • коричневый
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул уличный LeTо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул уличный LeTо, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Стул уличный LeTо

37
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул уличный Анри, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул уличный Анри, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 25019
3 990 ₽

Стул уличный Анри, светлый орех

11
Фотография товара Стул пластиковый Hug Go Green, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Hug Go Green, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Hug Go Green, бежевый

11
  • зеленый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Меридиан, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меридиан, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49043
2 590 ₽Оптовая цена

Стул Меридиан, пластик, черный

13
  • черный
  • серый
  • белый
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Аукленд коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Аукленд коричневый

12
  • бежевый
  • светло-коричневый
  • серый
  • коричневый

Товар в корзине

Стул Spike, черный
Стул Spike, черный
от 4 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый

39
  • красный
  • черный
  • синий
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Стол Лион, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69075
10 590 ₽

Стол Лион, бирюзовый

10
  • Стол Лион, светло-зеленый
  • бирюзовый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Каркас кресла Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Каркас кресла Токо, лофт

10
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности