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Настоящее фото товара Стул Руби, велюр желтый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук
13 оценок
5 49017
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 1Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 2Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 3Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 4Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 5Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 6Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 7Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 8Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - фото 9
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Руби, велюр желтый, каркас бук

Артикул: CH-050-969
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал ножекбук под лак
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Руби, велюр желтый, каркас бук - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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