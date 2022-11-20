Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина520 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Обивкавелюр Lion 12
- Материал ножек бук под лак
- Цветжелтый
- Страна изготовленияРоссия
Стул КАПРИ 24-2 полубарный
Стул КАПРИ 24-3 полубарный
Стул КАПРИ 25-2 полубарный
Стул КАПРИ 25-3 полубарный
Стул КАПРИ 26-1 полубарный
Стул КАПРИ 24
Стул КАПРИ 24-1
Стул КАПРИ 25
Стул КАПРИ 26
Стул КАПРИ 16-1
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Стол ЛИРА/180, 1200x800
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив
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