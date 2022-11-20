Товар в корзине. Перейти
Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук - фото 1Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук - фото 2Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук - фото 3Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук - фото 4Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук - фото 5Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук - фото 6Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук - фото 7

Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук

Артикул: CH-050-969
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Topas Килиманджаро
Стул Topas Килиманджаро
Следующий Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Topas Килиманджаро

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Обивкавелюр Lion 12
  • Материал ножек бук под лак
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
43

Стул КАПРИ 24-2 полубарный

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-3 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
48

Стул КАПРИ 24-3 полубарный

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
47

Стул КАПРИ 25-2 полубарный

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25-3 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
30

Стул КАПРИ 25-3 полубарный

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 26-1 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
35

Стул КАПРИ 26-1 полубарный

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
36

Стул КАПРИ 24

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-1, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
41

Стул КАПРИ 24-1

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
30

Стул КАПРИ 25

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 26, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
43

Стул КАПРИ 26

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
38

Стул КАПРИ 16-1

С этим товаром покупают

Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена
150

Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750

Стол ОРИОН-3, D1200Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена
127

Стол ОРИОН-3, D1200

Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена
197

Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000

Стол ЛИРА/180, 1600x1100Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1600x1100, произведённого компанией ChiedoCover
65 490
Оптовая цена
106

Стол ЛИРА/180, 1600x1100

Стол ЛИРА/180, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
31 790
Оптовая цена
171

Стол ЛИРА/180, 1200x800

Распродажа
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
58 9901
59 090 ₽Оптовая цена
144

Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив

Кофейный столик Contour MiniНастоящее фото товара Кофейный столик Contour Mini, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
164

Кофейный столик Contour Mini

В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела по стилю

Распродажа
Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
31

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
44

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, букНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
41

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55031
2 240 ₽
144

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
51

Стул Хит 25мм - золото, корона красная