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Комплект обеденной мебели Flow 1, черный - фото 1Комплект обеденной мебели Flow 1, черный - фото 2

Комплект обеденной мебели Flow 1, черный

Артикул: CH-074-332
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Flow – коллекция загородной мебели для активного отдыха легко интегрируется и в природный ландшафт, и в городскую среду. Визуальная простота и природные оттенки дают возможность использовать мебель для приусадебных участков загородных домов и дач любых стилей. Коллекция спроектирована таким образом, что прекрасно подойдет и для уличных кафе, ресторанов, общественных парков и городских пространств. Flow- это гармония в вашей жизни: в отношениях с другим людьми, с собой и природой!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес86 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки136 кг
  • Объём упаковки1.64 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект обеденной мебели Flow 1, черный
Комплект обеденной мебели Flow 1, черный
122 000
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