Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалричард
Куверт Габардин
Куверт Журавинка на 2 прибора
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Зажим белый
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Маска гигиеническая
Стол TURIN прямоугольный ажурный
Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 488 см
Стол уличный Остин
Журнальный стол ГРАНД ЛАТТЕ
Куверт на 2 прибора
Куверт на 3 прибора
Куверт на 2 прибора Габардин, голубой
Куверт на 3 прибора Габардин, голубой
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь белая
Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань
Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото
Куверт на 2 прибора, какао