Характеристики товара
Описание
Узор: цветок
Количество приборов: 3
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Длина240 мм
- Материалжуравинка
- Цветзеленый
Узор: цветок
Количество приборов: 3
Куверт Габардин
Куверт Журавинка на 2 прибора
Куверт Журавинка на 3 прибора
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Кресло B01
Мини - Кресло МК21
Мини - Кресло МК24
Диван Marlo двухместный
Светильник подвесной KH01145
Светильник подвесной KH01143
Светильник подвесной KH01142
Светильник подвесной KH01126
Светильник подвесной KH01124