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Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - фото 1Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - фото 2

Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый

5 оценок
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Популярные варианты ткани

Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1000-9051000-905
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1000-5131000-513
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1000-1071000-107
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Размер: 10х24 см

Материал: журавинка

Количество приборов: 3

В наличии белая гладь 2/010101

Цвет куверта может быть любым

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Выполненные заказы

Куверт Журавинка на 3 прибора, белый
Куверт Журавинка на 3 прибора, белый
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