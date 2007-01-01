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Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок, произведённого компанией ChiedoCover
Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок
44 оценки
160
Товар в корзине. Перейти
Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок - фото 1Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок - фото 2Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок - фото 3Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок - фото 4Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 4 Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок производства ChiedoCover

Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок

Артикул: CH-000-483
44 оценки
Основные характеристики
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный куверт для столовых приборов – это стильный и практичный аксессуар, который поднимет уровень сервировки в вашем заведении. Рестораны, кафе, отели и кейтеринговые компании оценят удобство, эстетику и гигиеничность этого решения. Позаботьтесь о комфорте гостей и подчеркните статус вашего бизнеса с помощью изысканного текстильного оформления.

Преимущества:

Скорость и удобство: Ускоряет процесс сервировки столов, минимизируя затраты времени персонала и повышая скорость обслуживания.

Гигиена и чистота: Защищает приборы от пыли и посторонних загрязнений, обеспечивая высокий уровень санитарных стандартов.

Эстетика и презентабельность: Придает столу завершенный, аккуратный вид, создавая у гостей ощущение уюта и комфорта.

Прочность и долговечность: Изготовлен из износостойкой ткани, сохраняет форму и цвет даже после многократных стирок.

Оптимизация затрат: Выгодные условия для оптовых закупок позволяют снизить расходы на оснащение заведения.

Размер: 10х24 см

Материал: журавинка

Количество приборов: 3

Цвет куверта может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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