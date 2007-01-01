Характеристики товара
Описание
Элегантный куверт для столовых приборов – это стильный и практичный аксессуар, который поднимет уровень сервировки в вашем заведении. Рестораны, кафе, отели и кейтеринговые компании оценят удобство, эстетику и гигиеничность этого решения. Позаботьтесь о комфорте гостей и подчеркните статус вашего бизнеса с помощью изысканного текстильного оформления.
Преимущества:
Скорость и удобство: Ускоряет процесс сервировки столов, минимизируя затраты времени персонала и повышая скорость обслуживания.
Гигиена и чистота: Защищает приборы от пыли и посторонних загрязнений, обеспечивая высокий уровень санитарных стандартов.
Эстетика и презентабельность: Придает столу завершенный, аккуратный вид, создавая у гостей ощущение уюта и комфорта.
Прочность и долговечность: Изготовлен из износостойкой ткани, сохраняет форму и цвет даже после многократных стирок.
Оптимизация затрат: Выгодные условия для оптовых закупок позволяют снизить расходы на оснащение заведения.
Размер: 10х24 см
Материал: журавинка
Количество приборов: 3
Цвет куверта может быть любым
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбордовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет