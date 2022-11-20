Характеристики товара
Описание
Размер: 10х24 см
Материал: журавинка
Количество приборов: 3
В наличии белая гладь 2/010101
Цвет куверта может быть любым
Размер: 10х24 см
Материал: журавинка
Количество приборов: 3
В наличии белая гладь 2/010101
Цвет куверта может быть любым
Куверт Габардин
Куверт Журавинка на 2 прибора
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
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