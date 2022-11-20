Характеристики товара
Описание
Тефлоновая ткань DUCK с водоотталкивающей пропиткой раннер для стола
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материалтефлоновая ткань, ткань
- Цветбежевый, сиреневый
Тефлоновая ткань DUCK с водоотталкивающей пропиткой раннер для стола
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