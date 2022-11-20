Стеллаж 37

11 оценок

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Стеллаж 37

4.8
18 790 ₽
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Стеллаж 35
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Стеллаж 38

Характеристики товара

Описание

Размеры: 650*450*1900

Материал: металл, натуральный дуб

Цвет: по желанию

Возможно изготовление по любым размерам

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