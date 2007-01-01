Характеристики товара
Описание
Стеллаж 04 – стильное и функциональное решение для заведений.
Стеллаж 04 предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности. Этот модульный стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей, где ценится удобство хранения и современная эстетика.
Современный дизайн с металлическими элементами создает стильный визуальный акцент. Контраст дерева и строгого черного каркаса.
Прочная конструкция с вместительными секциями. Качественные материалы: натуральное дерево и прочный металлический каркас.
Универсальность – подходит для хранения посуды, барного инвентаря или декора. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ и визуальную легкость.
Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Современная эстетика впишется в любой интерьер.
Стеллаж 04 – это инвестиция в функциональность и стиль вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина400 мм
- Высота2000 мм
- Материалмассив
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет