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Стеллаж Avalon

Артикул: CH-050-132
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота2295 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты полок

Стеллаж Avalon - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка
Стеллаж Avalon - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж Avalon - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж Avalon - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж Avalon - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж Avalon - полки в цвете БелыйБелый
Стеллаж Avalon - полки в цвете ВишняВишня
Стеллаж Avalon - полки в цвете БукБук
Стеллаж Avalon - полки в цвете ОрехОрех
Стеллаж Avalon - полки в цвете ВенгеВенге

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