Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина400 мм
- Высота2295 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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