Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина350 мм
- Длина1800 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стол Лидер 10
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Молли Венге
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Eames Черный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден