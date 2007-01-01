Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кондиционер для волос Sacral Bali, 250мл
Кондиционер для волос Sacral Bali, 250мл
13 оценок
1 090
Кондиционер для волос Sacral Bali, 250мл

Кондиционер для волос Sacral Bali, 250мл

Артикул: CH-069-587
13 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кондиционер Sacral Bali — благодаря содержанию масла ши, растительного масла рапса, пальмы и гидролизованного кератина, делает волосы гладкими и мягкими по всей длине. Селективный аромат, в котором свежесть бергамота и загадочность шафрана сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус придаёт мягкость. Остаётся с вами, оставляя нежный шлейф на волосах, который сопровождает вас в течение дня. Ароматическая композиция активирует доверия.

А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке. Подарите своим волосам дополнительную заботу и блеск с Sacral Bali!

Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кондиционер для волос Sacral Bali, 250мл
Кондиционер для волос Sacral Bali, 250мл
1 090
