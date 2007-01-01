Характеристики товара
Кондиционер (Hair Conditioner) Lemongrass Way – это восстанавливающее и питательное средство для волос, обеспечивающее им мягкость и блеск. В его состав входят масло ши, гидролизованный кератин и низкомолекулярный гиалуронат натрия, которые глубоко увлажняют и укрепляют волосы, облегчая расчесывание и придавая им здоровье.
Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона, эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние и активируя уверенность и решительность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата.
Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия
Основные характеристики
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- АроматLemongrass Way
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет