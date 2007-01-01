Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кондиционер для волос Lemongrass Way, 5000 мл
5 оценок
6 690
Кондиционер для волос Lemongrass Way, 5000 мл - фото 1

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 5000 мл

Артикул: CH-069-503
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кондиционер (Hair Conditioner) Lemongrass Way – это восстанавливающее и питательное средство для волос, обеспечивающее им мягкость и блеск. В его состав входят масло ши, гидролизованный кератин и низкомолекулярный гиалуронат натрия, которые глубоко увлажняют и укрепляют волосы, облегчая расчесывание и придавая им здоровье.

Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона, эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние и активируя уверенность и решительность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата.

Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

