Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кондиционер Pure Clarity, 5000 мл
6 оценок
5 900
Кондиционер Pure Clarity, 5000 мл - фото 1

Кондиционер Pure Clarity, 5000 мл

Артикул: CH-069-944
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Кондиционер Pure Clarity — это роскошное средство, которое активизирует жизненные силы и придаёт волосам невероятную мягкость и блеск. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая уютное и теплое ощущение, в то время как сладкие сердечные ноты ванили и амбры добавляют изысканности. Легкие акценты бумаги и лилии придают свежесть и утонченность.

В состав кондиционера входят активные ингредиенты, такие как масло ши для питания и увлажнения, кератин, который укрепляет и восстанавливает структуру волос. Инулин обеспечивают дополнительное увлажнение и защиту, а водно-глицериновый экстракт конского каштана способствует укреплению. СО2-экстракт ягод облепихи и низкомолекулярный гиалуронат натрия обеспечивают глубокое увлажнение. Кондиционер Pure Clarity не только ухаживает за волосами, но и превращает каждое применение в наслаждение. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кондиционер Pure Clarity, 5000 мл
Кондиционер Pure Clarity, 5000 мл
5 900
