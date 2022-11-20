Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина300 мм
- Высота1030 мм
- Цветзолотой
Консоль Хавери
Барный шкаф Хавери
Консоль под ТВ Бирменген
Консоль Бирменген
Сервант Шеффилд
Комод Шеффилд
Шкаф Шеффилд
Консоль Валенса
Консоль Боуи
Приставной стол Боуи
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Bridell Kilim