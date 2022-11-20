Характеристики товара
Описание
Журнальный столик "Бруклин" благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*62*16,5
Масса брутто: 13,0 кг.
Объем: 0,065
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Вес13 кг
- Материал столешницысталь
- Материал подстольястекло
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки165 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки13 кг