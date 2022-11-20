Товар в корзине. Перейти
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро - фото 1Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро - фото 2Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро - фото 3Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро - фото 4

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото
Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото
Следующий Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото

Характеристики товара

Описание

Консоль АРТ ДЕКО, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 123*85*15,0

Масса брутто: 17,0 кг.

Объем: 0,163

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1150 мм
  • Длина300 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки17 кг

Похожие товары

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99051
59 990 ₽
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

В наличии 15 шт.
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
39 99047
74 990 ₽
11

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото

В наличии 9 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
23 99051
47 990 ₽
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 14 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99051
59 990 ₽
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

Консольный столик Инсигния 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
23 99051
47 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро

В наличии 16 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
27 99045
49 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр

В наличии 2 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99052
61 990 ₽
10

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

В наличии 24 шт.
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золотоНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
18 99043
32 990 ₽
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

Журнальный столик Бостон 50 x 32 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 99045
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 21 шт.
Другие товары из разделадругие
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 99043
49 990 ₽
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 9 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темныйНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
26 99049
51 990 ₽
8

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный

В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49034
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
9

Стул Era T с пюпитром

Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
13

Стул Стандарт с пюпитром

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
17

Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 99051
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 39 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 99051
54 990 ₽
8

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

В наличии 52 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
27 99045
49 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

Барный стол УэмблиНастоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
7

Барный стол Уэмбли

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая