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Настоящее фото товара Контейнер для мусора Пелмет, с плавающей крышкой, 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
Контейнер для мусора Пелмет, с плавающей крышкой, 25 л
15 оценок
1 790
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Контейнер для мусора Пелмет, с плавающей крышкой, 25 л - фото 1

Контейнер для мусора Пелмет, с плавающей крышкой, 25 л

Артикул: CH-056-775
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина260 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота500 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота500 мм
  • Вес2 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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