Характеристики товара
Описание
Диаметр: 250 мм
Высота: 1100 мм
Материал: нержавеющая сталь
Объем: 4.5л
Вес: 10 кг
Объем упаковки: 0,07
Преимущества:
- исключена возможность воспламенения содержимого
- компактность- занимает очень мало места
- не требует постоянного внимания
- большая емкость для окурков позволяет опустошать урну раз в несколько дней
- закрывается ключом на замок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина250 мм
- Высота110 мм
- Вес10 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет