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Настоящее фото товара Уличная урна Плинф, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна Плинф
36 оценок
24 590
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Уличная урна Плинф

Артикул: CH-007-835
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота110 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 250 мм

Высота: 1100 мм

Материал: нержавеющая сталь

Объем: 4.5л

Вес: 10 кг

Объем упаковки: 0,07

Преимущества:

- исключена возможность воспламенения содержимого

- компактность- занимает очень мало места

- не требует постоянного внимания

- большая емкость для окурков позволяет опустошать урну раз в несколько дней

- закрывается ключом на замок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота110 мм
  • Вес10 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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