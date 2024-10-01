Товар в корзине. Перейти
Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен - фото 1

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен

Артикул: CH-063-639
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Корзина плетеная без крышки полипропилен
Фотография товара Корзина плетеная без крышки полипропилен от компании ChiedoCover.
Следующий Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светлое дерево
Фотография товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светлое дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4506
2 590 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт»

8
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7707
5 090 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Емкость для запекания «Симплисити» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Емкость для запекания «Симплисити» фарфор

11
В наличии 174 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 4 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9409
6 490 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 4 л, металлический

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Лонгшамп», 0,32л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Лонгшамп», 0,32л, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Лонгшамп», 0,32л

12
В наличии 554 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый

12
В наличии 816 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Аркадия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Аркадия» фарфор

13
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8007
6 190 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый

8
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник «Пунто Бьянка» фарфор 30 мл, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Пунто Бьянка» фарфор 30 мл, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Соусник «Пунто Бьянка» фарфор 30 мл, белый, черный

14
В наличии 130 шт.

Другие товары из раздела корзины для хлеба

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба

14
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба полиротанг

12
В наличии 613 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6105
1 690 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг

12
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина коричневая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Корзина коричневая, сталь нержавеющая

11
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба без крышки полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6608
7 190 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба без крышки полипропилен

7
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, полиротанг

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, золотой

9
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9409
4 290 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг, бежевая

9
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен
Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен
от 860
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4506
2 590 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт»

8
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7707
5 090 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Емкость для запекания «Симплисити» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Емкость для запекания «Симплисити» фарфор

11
В наличии 174 шт.