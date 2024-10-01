Характеристики товара
Описание
Элегантный хрустальный бокал Олд Фэшн Macassar создан для подачи крепких напитков в профессиональных заведениях или дома.
Этот бокал выполнен из прозрачного хрустального стекла. Такой материал придает стакану роскошный внешний вид. Хрусталь отличается особой прочностью и прозрачностью, способностью преломлять свет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота95 мм
- Диаметр90 мм
- Объем0,32 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт