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Олд фэшн «Макассар», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Макассар», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-164
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный хрустальный бокал Олд Фэшн Macassar создан для подачи крепких напитков в профессиональных заведениях или дома.

Этот бокал выполнен из прозрачного хрустального стекла. Такой материал придает стакану роскошный внешний вид. Хрусталь отличается особой прочностью и прозрачностью, способностью преломлять свет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0,32 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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