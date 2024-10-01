Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Соусник «Пати» фарфор 90 мл, белый
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Стакан «Эмблема» низкий Исланд, 300мл, прозрачный, стекло
Корзина плетеная, овальная, полиротанг
Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая
Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый
Подставка для специй, дуб, коричневая
Салатник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый
Бокал для бренди «Шарант», 0,3л
Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый
Корзина плетеная для хлеба овальная, полиротанг
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой
Корзина плетеная для выкладки выпечки
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая
Корзина коричневая, сталь нержавеющая
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светлое дерево
Корзина бежевая, плетеная для хлеба
Корзина плетеная для хлеба овальная полипропилен, темное дерево
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой
Корзина овальная, плетеная полиротанг
Соусник «Пати» фарфор 90 мл, белый
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Стакан «Эмблема» низкий Исланд, 300мл, прозрачный, стекло
Корзина плетеная, овальная, полиротанг