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Корзинка с крышкой - фото 1Корзинка с крышкой - фото 2

Корзинка с крышкой

Артикул: CH-071-448
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина415 мм
  • Глубина65 мм
  • Высота280 мм
  • Материалпластик

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