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Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой - фото 1

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой

Артикул: CH-063-491
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

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