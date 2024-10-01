Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь
Поднос плетеный для выпечки
Ящик для подачи дуб
Ложка столовая «X-15»
Тарелка «Эволюшнс Гранит»
Кувшин «Фриго» с крышкой, стекло 1л
Салатник «Нептун» фарфор 1 л, бирюзовый, белый
Ложка кофейная. «Казали». сталь нержавеющая, состарена, 115/35 мм, металлическая
Салатник «Идиллия» фарфор, белый
Ложка чайная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Корзина плетеная для хлеба, овальная
Корзина плетеная для хлеба
Корзина для хлеба с крышкой
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, коричневая
Корзина плетеная без крышки полипропилен
Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен
Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг
Корзина плетеная «Фрэймс» полипропилен
Корзина плетеная для хлеба овальная полипропилен, темное дерево
Корзина плетеная для хлеба полипропилен бежевая