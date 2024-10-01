Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Касабланка» – стильный фужер классической формы олд фешн. Эти стаканы отличаются толстым дном, которое позволяет льду не таять длительное время, поддерживая оптимальную прохладную температуру напитков.
Материал фужера – прозрачное стекло. Высота стенок 100 мм, диаметр 91 мм. Объем бокала 360 мл. Форма классическая, немного расширяется кверху, есть небольшие грани, которые доходят от дна до середины бокала, придавая ему особенный стиль. На гранях отлично преломляется свет, придавая товарам этой серии изысканность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Диаметр91 мм
- Объем0,36 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт