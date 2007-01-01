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Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм - фото 1Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм - фото 2

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм

Артикул: CH-062-312
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Высота85 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,155 кг
  • ФормаКруглая

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от 1 400
В корзине

С этим товаром покупают