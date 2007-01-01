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Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм - фото 1

Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм

Артикул: CH-062-314
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина105 мм
  • Ширина90 мм
  • Вес0,112 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • ФормаПрямоугольная

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