Товар в корзине. Перейти
Корзинка для подачи снеков, 105*130 см - фото 1

Корзинка для подачи снеков, 105*130 см

Артикул: CH-071-447
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сет контейнеров для подачи «XL» пластик, силикон, коричневый, белый
Фотография товара Сет контейнеров для подачи «XL» пластик, силикон, коричневый, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Доска для пиццы бук
Фотография товара Доска для пиццы бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина105 мм
  • Ширина130 мм
  • Высота90 мм
  • Материалметалл

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела посуда для подачи

Товар в корзине

Корзинка для подачи снеков, 105*130 см
Корзинка для подачи снеков, 105*130 см
1 490
В корзине

С этим товаром покупают