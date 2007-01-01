Товар в корзине. Перейти
Тарелка глубокая «Отельер» - фото 1

Тарелка глубокая «Отельер»

Артикул: CH-062-450
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка глубокая «Полар», 1.25л
Фотография товара Тарелка глубокая «Полар», 1.25л от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка глубокая «Олеа»
Фотография товара Тарелка глубокая «Олеа» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр225 мм
  • Вес0.540 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела тарелки глубокие

Товар в корзине

Тарелка глубокая «Отельер»
Тарелка глубокая «Отельер»
от 410
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают