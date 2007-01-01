Товар в корзине. Перейти
Тарелка для пасты «Агава» - фото 1

Тарелка для пасты «Агава»

Артикул: CH-062-740
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка для пасты «Крафт Грин»
Фотография товара Тарелка для пасты «Крафт Грин» от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка для пасты «Солэр»
Фотография товара Тарелка для пасты «Солэр» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес0.985 кг
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела тарелки для пасты

Товар в корзине

Тарелка для пасты «Агава»
Тарелка для пасты «Агава»
от 1 710
В корзине

С этим товаром покупают