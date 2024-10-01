Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.098 кг
- Объем0.075 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Рандеву», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм
Салфетница «Агава» фарфор
Блюдо для подачи, сланец
Тарелка для пасты «Интэнсити»
Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 260мм
Хайбол, 400мл, стекло, прозрачный
Блюдо для подачи, бамбук, фарфор
Нож столовый «Багет»
Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм
Блюдо-сердце для комплимента
Блюдо-ракушка для комплимента
Блюдо для дегустаций «Апиари»
Сотейник для подачи «Боро», 0.1л
Блюдо-лодочка для комплимента «Миниатюра»
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси»
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», белая
Подставка для комплимента «Студия Ро»
Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло
Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, диаметр 135мм
Хайбол «Рандеву», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм
Салфетница «Агава» фарфор
Блюдо для подачи, сланец