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Настоящее фото товара Крем для рук и тела Сакрал Бали, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Сакрал Бали, 50мл
8 оценок
145
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Крем для рук и тела Сакрал Бали, 50мл - фото 1

Крем для рук и тела Сакрал Бали, 50мл

Артикул: CH-070-124
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Сакрал Бали — это роскошный уход за кожей, который сочетает в себе высококачественные ингредиенты, такие как соевое масло, масло виноградной косточки и масло ши. Он глубоко увлажняет и питает, оставляя кожу мягкой и шелковистой.Откройте для себя селективный аромат, где свежесть бергамота и загадочность шафрана гармонично сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность.Ароматическая композиция активирует доверия. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через Кьар-код на этикетке. Подарите себе уникальный опыт ухода с Сакрал Бали!

Пирамида: бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Крем для рук и тела Сакрал Бали, 50мл
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В корзине

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