Характеристики товара
Описание
Крем для рук и тела Сакрал Бали — это роскошный уход за кожей, который сочетает в себе высококачественные ингредиенты, такие как соевое масло, масло виноградной косточки и масло ши. Он глубоко увлажняет и питает, оставляя кожу мягкой и шелковистой.Откройте для себя селективный аромат, где свежесть бергамота и загадочность шафрана гармонично сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность.Ароматическая композиция активирует доверия. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через Кьар-код на этикетке. Подарите себе уникальный опыт ухода с Сакрал Бали!
Пирамида: бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,05 л
- Аромат Sacral Bali
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке240 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет