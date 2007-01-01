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Настоящее фото товара Крем для рук и тела Пуре Кларити, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Пуре Кларити, 50 мл
6 оценок
130
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Крем для рук и тела Пуре Кларити, 50 мл - фото 1

Крем для рук и тела Пуре Кларити, 50 мл

Артикул: CH-069-937
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Пуре Кларити — это роскошное средство, активизирующее жизненные силы и дарящее комфорт. Его ароматическая композиция открывается глубокими нотами табака, создавая уютную атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают мягкость, а акценты бумаги и лилии добавляют свежести. В состав входят соевое масло, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши, инулин, аллантоин и низкомолекулярный гиалуронат натрия для глубокого увлажнения. Пуре Кларити превращает уход за кожей в наслаждение, оставляя роскошный аромат на весь день. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через Кьюар-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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