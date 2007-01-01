Характеристики товара
Описание
Бережно ухаживает за кожей рук и тела. Благодаря богатому составу, включая масло ши, соевое масло и масло виноградной косточки, он глубоко увлажняет и питает кожу, оставляя её мягкой и гладкой. Ароматическая композиция сочетает в себе ноты табака, пряностей, ванили и древесины, создавая чувственный и запоминающийся шлейф. Позвольте себе насладиться роскошным уходом и активировать свою сексуальность и чувственность с кремом Travel.
Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код,
усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.
Пирамида:
табак, пряности, ваниль, какао, цветы табака, бобы тонка, сухофрукты,
древесные ноты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем5 л
- Материалпластик
- АроматTravel
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет