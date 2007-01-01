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Настоящее фото товара Крем для рук и тела Лемонграсс Вей, пластик, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Лемонграсс Вей, пластик, 50мл
13 оценок
145
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Крем для рук и тела Лемонграсс Вей, пластик, 50мл - фото 1

Крем для рук и тела Лемонграсс Вей, пластик, 50мл

Артикул: CH-070-118
13 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Лемонграсс Вей – это роскошное увлажняющее средство, созданное для заботы о вашей коже. В его состав входят масло соевое, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши и глицерин, которые обеспечивают глубокое увлажнение и питание.Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона, эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние и активируя уверенность и решительность.

Пирамида: лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Крем для рук и тела Лемонграсс Вей, пластик, 50мл
Крем для рук и тела Лемонграсс Вей, пластик, 50мл
145
В корзине

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