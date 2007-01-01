Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл
6 оценок
1 590
Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл - фото 1

Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл

Артикул: CH-069-411
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Предыдущий товар в категории Крем для рук и тела Travel, 250мл
Фотография товара Крем для рук и тела Travel, 250мл от компании ChiedoCover.
Следующий Крем Cream для рук и тела, пластик, 280мл
Фотография товара Крем Cream для рук и тела, пластик, 280мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бережно ухаживает за кожей рук и тела. Благодаря богатому составу, включая масло ши, соевое масло и масло виноградной косточки, он глубоко увлажняет и питает кожу, оставляя её мягкой и гладкой. Ароматическая композиция сочетает в себе ноты табака, пряностей, ванили и древесины, создавая чувственный и запоминающийся шлейф. Позвольте себе насладиться роскошным уходом и активировать свою сексуальность и чувственность с кремом Travel.

Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код,
усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

табак, пряности, ваниль, какао, цветы табака, бобы тонка, сухофрукты,
древесные ноты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл
Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл
1 590
