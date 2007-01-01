Характеристики товара
Описание
Крем для рук и тела "Grimoire" предлагает уникальный спа-аромат, который активизирует состояние медитации и расслабления, наполняя вас энергией. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая свежую атмосферу. В сердце раскрываются изысканные оттенки жасмина, розового перца и нектар инжира, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра добавляют уют.
Состав крема включает воду, соевое масло, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши, глицерин, аллантоин и низкомолекулярный гиалуронат натрия, обеспечивая увлажнение и питание кожи. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,28 л
- Материалпластик
- АроматGrimoire
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет