Характеристики товара
Описание
Крем для рук и тела Lemongrass Way – это роскошное увлажняющее средство, созданное для заботы о вашей коже. В его состав входят масло соевое, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши и глицерин, которые обеспечивают глубокое увлажнение и питание.
Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона,
эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное
состояние и активируя уверенность и решительность.
Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- АроматLemongrass Way
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет