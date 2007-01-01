Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Sacral Bali, 280мл
8 оценок
890
Товар в корзине. Перейти
Крем для рук и тела Sacral Bali, 280мл - фото 1

Крем для рук и тела Sacral Bali, 280мл

Артикул: CH-069-554
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крем для рук и тела Travel, 30мл
Фотография товара Крем для рук и тела Travel, 30мл от компании ChiedoCover.
Следующий Крем для рук и тела Sacral Bali, пластик, 500мл
Фотография товара Крем для рук и тела Sacral Bali, пластик, 500мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Sacral Bali — это роскошный уход за кожей, который сочетает в себе высококачественные ингредиенты, такие как соевое масло, масло виноградной косточки и масло ши. Он глубоко увлажняет и питает, оставляя кожу мягкой и шелковистой.

Откройте для себя селективный аромат, где свежесть бергамота и загадочность шафрана гармонично сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность.

Ароматическая композиция активирует доверия. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке. Подарите
себе уникальный опыт ухода с Sacral Bali!

Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кремы

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 500

Крем для рук и тела Travel, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Крем Cream для рук и тела, пластик, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
868

Крем Cream для рук и тела, пластик, 280мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 500 мл

12
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 280мл

13
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Крем для рук и тела Sacral Bali, 250мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Крем для рук и тела Grimoire, 500 мл

11
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела Pure Clarity, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
150

Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 50мл

13
Фотография товара Лосьон для тела Viviene Felice, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лосьон для тела Viviene Felice, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
32

Лосьон для тела Viviene Felice, 30 мл

10

Товар в корзине

Крем для рук и тела Sacral Bali, 280мл
Крем для рук и тела Sacral Bali, 280мл
890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности