Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Pure Clarity, 280 мл
7 оценок
790
Крем для рук и тела Pure Clarity, 280 мл - фото 1

Крем для рук и тела Pure Clarity, 280 мл

Артикул: CH-069-936
7 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Pure Clarity — это роскошное средство, активизирующее жизненные силы и дарящее комфорт. Его ароматическая композиция открывается глубокими нотами табака, создавая уютную атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают мягкость, а акценты бумаги и лилии добавляют свежести. В состав входят соевое масло, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши, инулин, аллантоин и низкомолекулярный гиалуронат натрия для глубокого увлажнения. Pure Clarity превращает уход за кожей в наслаждение, оставляя роскошный аромат на весь день. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

